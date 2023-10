Un 52enne di Scisciano è stato ferito alle gambe da due colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di sabato in una strada a Scisciano. L’uomo ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Vitaliano. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ferimento sarebbe accaduto durante un tentativo di rapina. I carabinieri indagano per ricostruire l’episodio.