PMI INTERNATIONAL e ICI siglano un Protocollo d’Intesa per rafforzare la diplomazia economica e l’internazionalizzazione delle imprese

Roma – Nola

PMI INTERNATIONAL – Confederazione delle Imprese nel Mondo, e ICI – Istituto Consolare Internazionale hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere una collaborazione stabile e sinergica nei settori della diplomazia economica, dell’internazionalizzazione delle imprese e dello sviluppo culturale attraverso iniziative congiunte, scambi di competenze e valorizzazione delle rispettive reti internazionali.

L’accordo, firmato dal Dott. Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale di PMI International, e dal Dott. Mauro Broda, Presidente Nazionale ed Internazionale dell’ICI, sancisce un impegno comune volto a valorizzare le rispettive reti di relazioni e strutture internazionali e le competenze complementari delle due organizzazioni, al fine di favorire la crescita economica e la cooperazione tra imprese e istituzioni in Italia e nel mondo.

In particolare, il Protocollo prevede:

Supporto all’internazionalizzazione delle imprese attraverso azioni di diplomazia economica e promozioni, con particolare riferimento alle legazioni consolari che sono la porta economica dei vari Paesi.

Organizzazione congiunta e supporto reciproco di eventi, missioni economiche e progetti di cooperazione in Italia e all’estero.

Programmi formativi e culturali rivolti a imprese, professionisti e istituzioni, workshop, conferenze e seminari di natura economica e culturale.

Dialogo con enti pubblici e privati nazionali e internazionali per facilitare l’accesso a programmi di cooperazione, sviluppo, investimento e partenariato internazionale.

La collaborazione tra PMI International e ICI si fonda su un principio di parità, rispetto reciproco e valorizzazione delle competenze, e rappresenta un passo concreto verso la creazione di una rete di diplomazia economica capace di connettere il mondo produttivo alle istituzioni internazionali.

“Questo accordo – ha dichiarato il Dott. Salvatore Guerriero – rafforza la nostra missione di sostenere le piccole e medie imprese nel loro percorso di apertura ai mercati globali, attraverso una rete di cooperazione solida e riconosciuta”.

“La diplomazia economica è oggi un ponte essenziale tra i popoli e le imprese – ha aggiunto il Dott. Mauro Broda – e la sinergia con PMI International ci permetterà di dare nuova forza alla promozione delle eccellenze italiane nel mondo”.

Il Protocollo d’Intesa, di durata triennale e rinnovabile, rappresenta un importante strumento di collaborazione strategica tra due organizzazioni private interessate, con strumenti complementari, a orientare le piccole e medie imprese italiane e estere sui mercati internazionali attraverso nuove opportunità offerte dal confronto con le diplomazie internazionali, da strumenti promozionali particolari che ci appartengono adattabili alle diverse realtà aziendali, da una esperienza pluriennale nella internazionalizzazione e dalla presenza di nostre rappresentanze in varie regioni d’Italia e in vari Paesi del mondo. Tutto mettiamo a disposizione della valorizzazione del Made in Italy nel mondo.