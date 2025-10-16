PMI INTERNATIONAL e FOCUS NOTIZIE NEWS organizzano un confronto tra i candidati alle Elezioni Regionali in Campania e il mondo delle PMI

Nola (NA), 21 ottobre 2025 – Un appuntamento di grande rilievo politico, economico e sociale animerà la sede nazionale di PMI INTERNATIONAL a Nola, in Via M. De Sena 18, martedì 21 ottobre alle ore 18.30.

L’evento, organizzato da PMI INTERNATIONAL in collaborazione con FOCUS NOTIZIE NEWS, sarà un confronto diretto, concreto e senza filtri tra i candidati alle Elezioni Regionali in Campania e il mondo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell’economia del territorio.

A moderare l’incontro saranno:

Dott. Salvatore Guerriero, Presidente Internazionale e Nazionale di PMI International

Claudio Salvatore Pandico, Segretario Internazionale e Nazionale di PMI International

Pierluca Marino, giornalista.

Tra i candidati presenti: Valeria Ciarambino, Antonio Demitry, Riccardo Guarino, Massimiliano Manfredi, Severino Nappi, Giovanni Pagano, Gennaro Saiello e altri esponenti del panorama politico regionale.

L’obiettivo dell’incontro è ascoltare, dialogare e costruire insieme un percorso di collaborazione concreta tra istituzioni e sistema produttivo campano, affrontando i temi centrali per le imprese: accesso al credito, innovazione, infrastrutture, formazione e politiche di sviluppo territoriale.

“Questo appuntamento nasce dalla volontà di dare voce reale alle imprese e creare un dialogo diretto con chi si candida a guidare la Regione Campania – sottolinea il Presidente Guerriero – perché il futuro economico del nostro territorio passa dalla capacità di costruire insieme visioni e soluzioni operative, a partire dai bisogni concreti delle PMI**.”

L’incontro è aperto a imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati a conoscere da vicino i programmi dei candidati e le proposte per il rilancio dell’economia campana.

Data: Martedì 21 ottobre 2025 – ore 18.30

Luogo: Sede Nazionale PMI International – Via M. De Sena, 18 – Nola (NA)

Info e adesioni:

Email: [email protected]

Tel: 081 176 76 234 – 329 96 98 982 – 339 63 57 718