Ottaviano: Santa Maria Visita Poveri per le Giornate FAI – Un viaggio tra arte segreta e storie di carità antica

OTTAVIANO (NA) – Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna l’appuntamento con le Giornate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), il più grande evento dedicato al patrimonio culturale italiano, che offre la possibilità di visitare luoghi solitamente chiusi o poco accessibili. Quest’anno, grazie all’impegno del Gruppo FAI di Nola, i riflettori si accendono su un tesoro nascosto di Ottaviano: la Chiesa di Santa Maria Visita Poveri, nota anche come Chiesa dell’Oratorio.

La chiesa, fondata nella prima metà del 1600, è un raro esempio di edificio che ha mantenuto intatta la sua struttura originaria a croce latina e a navata unica. La facciata presenta un’impostazione settecentesca, ma è l’interno a lasciare senza fiato: è quasi interamente coperto da affreschi del XVIII secolo, realizzati, secondo la tradizione, da un pittore napoletano che si rifugiò qui per sfuggire alla giustizia.

I dipinti murali rappresentano scene uniche, in particolare le drammatiche visioni delle Anime Purganti, offrendo un raro spaccato della devozione dell’epoca. Sarà possibile ammirare l’imponente portale in pietra lavica del 1693, riccamente scolpito con simboli legati alla morte e al suffragio delle anime.

La visita non è solo un percorso artistico, ma una vera immersione nella storia sociale. La Confraternita annessa alla chiesa fu per secoli il pilastro dell’assistenza territoriale, un ruolo di grande importanza nel contesto di Ottaviano. Tra le sue usanze più significative vi sono le tradizioni dei “maritaggi”, ovvero le doti che venivano elargite alle fanciulle povere, e il culto di San Donato e Sant’Anna.

Per l’occasione, i visitatori potranno anche esplorare l’Ipogeo, il luogo di sepoltura dei confratelli utilizzato fino al 1810, dove sono ancora visibili le bare per il trasporto e i “colatoi” per i corpi. Un’occasione unica per scoprire i misteri e le storie di un luogo che ha saputo fondere arte, devozione e un profondo impegno sociale. Tra gli altri cimeli esposti, la Bolla del 1662 attesta l’aggregazione della congrega a quella omonima di Roma.

Le visite guidate si effettueranno sabato 11 e domenica 12 ottobre in Via Salita S. Michele, 17/19 a Ottaviano, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30. L’ingresso è gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione.

Per maggiori informazioni visitare le pagine ufficiali del FAI Nola.