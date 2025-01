“Note Speciali per il Carnevale”: inclusione e spettacolo a Palma Campania

PALMA CAMPANIA – Grande successo per la manifestazione “Note Speciali per il Carnevale”, organizzata dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania, presieduta da Nicola Montanino, e tenutasi al teatro comunale.

Dopo i saluti istituzionali dello stesso Montanino e del consigliere comunale Nello Nunziata, delegato alla kermesse, ad animare l’appuntamento sono stati i giovani “speciali” dell’associazione Le Muse per l’Oro che, guidati dal maestro Sergio Sansone, sono stati protagonisti di un apprezzato ed emozionante spettacolo musicale, nel quale ci sono state le simpatiche “scorribande” del popolare comico Angelo Di Gennaro.

Durante l’evento, la Fondazione ha ufficializzato – in vista dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania – la partnership con la Lega del Filo d’Oro – Fondazione Italiana per i Sordociechi e con l’ENS (Ente Nazionale Sordi), sezione di Napoli, per intraprendere iniziative inclusive durante i giorni di Festa che si svolgeranno in città tra la fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo, fino alla giornata del Martedì Grasso.

A tale proposito, la manifestazione s’è arricchita degli interventi del presidente della Lega del Filo d’Oro, dottor Rossano Bartoli, che ha portato i suoi saluti mediante un video, e dell’educatore Leopoldo Cozzolino, esponente della Lega del Filo d’Oro – sezione di Napoli, presente in sala.

«È stata una manifestazione davvero intensa ed emozionante che consolida il nostro impegno rivolto alle tematiche del Sociale. – ha affermato il presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania, Nicola Montanino – Fare Festa significa anche prestare attenzione all’inclusione, perché tuttipossano essere parte attiva della fantastica vetrina del nostro amato Carnevale, creando un’atmosfera condivisa di magia, divertimento e amicizia».

Al termine della manifestazione, l’organizzazione ha dato vita al sorteggio per l’ordine di uscita delle nove Quadriglie in occasione degli appuntamenti “clou” del Ratto del Gagliardetto, della Messinscenae della Sfilata.