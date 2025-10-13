NOLA. Nasce l’ASD Hyria BasketBall: un nuovo progetto sportivo che punta sui giovani e sul territorio

In un’epoca sempre più dominata dal digitale e dalla virtualità, c’è chi ha deciso di andare controcorrente, investendo nel contatto umano, nella passione autentica e nello sport come strumento di crescita personale e sociale. Nasce così l’ASD Hyria BasketBall, una nuova realtà sportiva tutta nolana, fondata da un gruppo di giovani professionisti, studenti, lavoratori e appassionati di pallacanestro, determinati a riportare al centro della comunità i valori dello sport.

Il progetto ha come obiettivo non solo la promozione della pallacanestro a livello locale, ma anche la creazione di uno spazio inclusivo, educativo e formativo per le nuove generazioni. “Hyria Basketball” si pone come alternativa concreta alla dispersione sociale e all’isolamento digitale, offrendo ai ragazzi e alle ragazze del territorio un’opportunità reale per esprimersi, crescere e condividere.

“Crediamo che lo sport possa essere uno strumento potentissimo di aggregazione e cambiamento – dichiara Davide Esposito, capitano della squadra e socio fondatore –. In un mondo in cui tutto sembra correre verso il virtuale, noi abbiamo scelto il campo da gioco, il sudore, l’impegno quotidiano e il contatto umano. Hyria Basketball è un atto d’amore per Nola e per le sue nuove generazioni.»

La società è già attiva con le prime selezioni giovanili e ha in programma attività per tutte le età, eventi formativi, incontri di beneficenza, meeting con atleti e allenatori professionisti, e collaborazioni con scuole e realtà locali.

“Hyria Basketball rappresenta una sfida, ma anche un segnale di speranza – aggiunge Davide Esposito – un ritorno ai valori autentici dello sport, all’educazione attraverso il gioco, alla costruzione di una comunità viva e partecipe. Un progetto che nasce dal territorio e guarda al futuro con entusiasmo e determinazione”.

Ieri sera l’esordio del campionato in casa, al Palazzetto dello Sport di via Merliano con una vittoria subito guadagnata sul campo con il risultato di 72 a 64.