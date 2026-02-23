NOLA. L’Istituto Paritario G. Galilei alla Giornata di Studi sul riutilizzo alimentare presso l’Università Federico II di Napoli

23/02/2026 binews.it CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, NOLANO 0

NOLA. L’Istituto Paritario G. Galilei alla Giornata di Studi sul riutilizzo alimentare presso l’Università Federico II di Napoli

Oggi 20 febbraio 2026, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si è svolta la Giornata di Studi dal titolo “Il riutilizzo di generi alimentari: la normativa e le buone prassi per la formazione di una cosciente conoscenza”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia e con il patrocinio del Comune di Napoli.

L’Istituto Paritario G. Galilei ha preso parte con orgoglio all’iniziativa, confermando il proprio impegno nella formazione di studenti consapevoli e preparati sui temi della sostenibilità e della sicurezza alimentare.

Nel corso della giornata si è discusso delle cause e dell’impatto sociale dello spreco alimentare, delle corrette tecniche di conservazione e del sistema HACCP, della qualità degli alimenti e della tutela della salute, nonché del quadro normativo vigente e delle prospettive legate al riutilizzo dei sottoprodotti agroalimentari e ai novel food.

Particolarmente significativo l’intervento del Prof. Paolo Barrale, docente di Enogastronomia dell’Istituto Paritario G. Galilei e chef stellato, che ha portato la propria esperienza professionale sottolineando l’importanza della valorizzazione delle materie prime, della riduzione degli sprechi e della responsabilità etica nel settore della ristorazione.

Un momento di alta formazione e confronto che ha rafforzato il dialogo tra scuola, università e territorio, promuovendo una cultura del cibo sempre più attenta alla qualità, alla salute e alla sostenibilità.NOLA. L’Istituto Paritario G. Galilei alla Giornata di Studi sul riutilizzo alimentare presso l’Università Federico II di Napoli NOLA. L’Istituto Paritario G. Galilei alla Giornata di Studi sul riutilizzo alimentare presso l’Università Federico II di Napoli