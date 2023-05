NOLA. Inaugurazione del Job Training Project.

Questa mattina si è tenuta a Nola, alla via Giacomo Imbroda l’inaugurazione di Job Training Project, Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Campania. Job Training voluto fortemente dal avv. Lucia Casaburo, nasce per offrire un’offerta formativa: ai giovani, permettendo loro di acquisire le giuste competenze nel momento dell’ingresso nel mercato del lavoro; ai disoccupati per reinserirsi nel sistema economico produttivo; alle fasce deboli per integrarsi nel mercato del lavoro e soprattutto alle donne per migliorare l’accesso, la partecipazione e i percorsi di carriera nel mercato del lavoro. Job training Project non è solo formazione, bensì anche studio di progettazione. Esperti saranno al vostro fianco per realizzare i vostri progetti, ricorrendo sia ai finanziamenti agevolati pubblici, messi a disposizione dalla Regione Campania e dalla Comunità Europea, che a quelli privati. Hanno presenziato all’inaugurazione: il presidente della Provincia di Salerno l’ avv. Franco Alfieri, il questore finanze Regione Campania on. Andrea Volpe, il Consigliere di Stato l’avv.Urraro Francesco, l’ on. Massimiliano Manfredi, il sindaco di Nola il dott. Carlo Buonauro, il sindaco di San Vitaliano la dott.ssa Rosalia Anna Masi e il sindaco di San Gennaro il dott. Andrea Russo. Per informazioni relative ai servizi e ai corsi offerti visitate il sito:www.https://www.jobtrainingproject.it. ( Alessandro Siniscalchi)