PIGNATARO nominato Responsabile regionale della Campania dell’Associazione Italiana per la lotta al Cyberbullismo e Sexiting

L’irpino Salvatore Pignataro è stato nominato, in data odierna, Responsabile regionale per la Campania dell’Associazione Italiana di Prevenzione al Cyberbullismo e Sexiting (A.I.C.S.). A dare la comunicazione al professionista irpino, è stato il presidente nazionale Dott. Andrea Bilotto, dopo una serie di valutazioni effettuate tra vari professionisti. Il prof. Salvatore Pignataro – consulente legale, segretario regionale della Federazione sindacale Sicurezza e Difesa, Docente nell’ambito di Master e Corsi universitari in Criminologia Investigativa e Digital Forensics, nonché cultore della materia in Diritto Processuale Penale e Stage Diritto Penitenziario presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere e con un attivo di otto pubblicazioni nel settore giuridico – avrà il compito di organizzare con una propria equipe di specialisti, iniziative e progetti con enti pubblici, privati e istituzioni scolastiche della Campania. L’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e Sexting (A.I.C.S.) nasce con l’intento di prevenire e contrastare a livello nazionale la diffusione dei fenomeni del Cyberbullismo e del Sexting tra gli adolescenti e con l’intento di aiutare le vittime a difendersi. La “mission” dell’Associazione nazionale è la cura delle relazioni digitali attraverso incontri e formazioni rivolti a studenti, genitori e docenti che teniamo ogni anno, in centinaia di scuole in tutta Italia. Tra gli obiettivi dell’Associazione vi sono: prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, cyberbullismo e del sexting tra gli adolescenti; sensibilizzare la comunità a livello nazionale sulle tematiche connesse ai rischi del mondo digitale; organizzare sull’intero territorio nazionale eventi di divulgazione e formazione; creare una community di professionisti specializzati su queste tematiche; promuovere la solidarietà sociale; comunicare informazioni di utilità generale; collaborare con scuole, associazioni ed enti istituzionali, quali luogo di socializzazione e palestra di vita. “ Ringrazio il presidente nazionale dottore Andrea Bilotto per l’importante incarico – ha spiegato Pignataro. – Periodicamente nei diversi istituti della Campania, sono stato coinvolto nell’ambito di campagne di prevenzione al bullismo, cyberbullismo e sexiting. E’ necessario costituire una equipe multidisciplinare di specialisti ( psicologi forensi, avvocati penalisti ma anche tecnici e ingeneri informatici ) per coinvolgerli nelle iniziative scolastiche e nelle conferenze su questi temi, ma anche produrre materiale scientifico da diffondere tra i giovani.”