NOLA. Il Masullo-Theti incontra la sua storia

Fortuna Dubbioso, ex docente di Diritto ed Economia politica presso il Masullo-Theti, è anche una poetessa di lungo corso e scrittrice di grande sensibilità. Il suo nuovo volume, “Ritratti in versi,” è una raccolta di 153 ritratti dedicati ai colleghi docenti, dirigenti scolastici e personale Ata, sia quelli ormai in pensione, definiti “eroi”, sia quelli ancora attivi, “sul campo di battaglia”. Ogni ritratto, descritto con affetto, ironia e delicatezza, racconta l’unicità di ciascun membro della comunità scolastica, offrendo uno spaccato personale della vita e delle esperienze condivise.

Per molti anni, la professoressa Dubbioso ha reso omaggio ai colleghi che lasciavano la scuola dedicando loro un ritratto unico, un dono che andava oltre le parole, toccando l’anima e l’identità di ciascuno. Questa iniziativa, trasformata ora in una raccolta completa grazie alla collaborazione con la professoressa Andreana Angora, ex docente di Italiano e Storia dell’istituto, testimonia un legame profondo e un rispetto reciproco tra i membri di questa comunità.

L’evento si è aperto con una toccante lettura della dedica rivolta ai docenti, a cura del Dirigente Scolastico, prof. Antonio Mucerino, che ha introdotto il pubblico a un viaggio tra ricordi e momenti vissuti insieme. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisa De Luca, che ha curato anche la prefazione del libro, ha fatto gli onori di casa, ringraziando i partecipanti e ricordando il ruolo fondamentale della memoria storica nella costruzione del futuro.

La moderatrice dell’evento, prof.ssa Susy Barone, docente di lunga data presso il Masullo-Theti, ha condiviso momenti emozionanti, ricordando episodi di vita scolastica che hanno reso unico il suo percorso. Ha sottolineato come la scrittura della prof.ssa Dubbioso riesca a rendere “immortale” il ricordo di ogni docente, valorizzando una storia che rimane viva nelle pagine di questo volume.

Il momento più emozionante è stato la lettura di alcuni ritratti, recitati dalle autrici stesse, che hanno condiviso con i presenti aneddoti e ricordi dei loro colleghi. I racconti, intrecciati di leggerezza e commozione, hanno creato un’atmosfera intima e riflessiva, rendendo l’incontro un’occasione per celebrare la memoria, la professionalità e il legame umano che unisce l’intera comunità del Masullo-Theti.

“Ritratti in versi” non è solo un libro; è un documento vivo e pulsante di un’epoca, di una scuola e delle persone che l’hanno resa un luogo speciale, per tanti studenti e per chi ha avuto l’onore di lavorarvi.