Nola, al via la rassegna letteraria LA FORZA DELLE PAROLE. Domani l’apertura con la scrittrice Antonella Ferrari. Start alle 18.30

Parte domani, venerdì 10 maggio, la rassegna letteraria promossa dal caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola diretto dalla giornalista Autilia Napolitano.

“Sguardi incrociati: la forza delle parole” il titolo del progetto organizzato con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio nell’ambito del “Maggio dei Libri”.

Ad inaugurare il ricco cartellone di eventi la scrittrice ed attrice Antonella Ferrari, autrice del libro “Comunque mamma”. Lo start alle ore 18.30 nello store nolano. L’evento è stato organizzato in sinergia con l’Aism (associazione italiana sclerosi multipla) di Napoli.

Un libro intenso con il quale Antonella Ferrari racconta la sua “ferita ancora aperta” legata alla maternità mai arrivata, prima per motivi biologici e poi per la burocrazia in tema di adozioni.

La scrittrice è affetta da anni da sclerosi multipla ed ha affidato alle pagine del libro il suo vissuto.

“Un tema delicato di cui si parla ancora poco – spiega Autilia Napolitano, direttore dello store nolano – E non è un caso che questo incontro si tenga alla vigilia della festa della mamma, proprio per accendere i riflettori su un argomento che accomuna tante donne. Ringrazio l’Aism di Napoli, ed in particolare Gianluca Padicini e Rosa Ciaravolo per la loro infinita disponibilità e sensibilità”.