Nancy Elettrico, in arte Nenzi, canta Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare”

La poesia di Dante Alighieri ispira la musicista materana Nancy Elettrico, in arte Nenzi. E’ nata così la versione musicale del sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” scritto dal poeta Dante Alighieri.

La diciassettenne Nancy Elettrico è considerata già una delle musiciste più talentuose della città di Matera. La sua produzione musicale è stata trasferita anche su YouTube con un video realizzato dal fotografo e filmmaker Daniele Di Simine in cui i Sassi di Matera fanno da cornice straordinaria alle sue note.

Nancy racconta come è nata questa produzione musicale ispirata ad un sonetto di Dante Alighieri: “L’idea è nata quando mi sono ritrovata in Dad perché positiva al Covid. Durante le video-lezioni il tempo era come se si bloccasse, era molto difficile riuscire a tenera alta la concentrazione e così per poter alleggerire le 5 ore davanti ad uno schermo ad ogni cambio d’ora prendevo il mio ukulele e cantavo. Una mattina la professoressa dopo aver finito di spiegare Dante ci ha concesso una breve pausa. Io avevo il libro aperto sul sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” e così presi l’ukulele e per gioco iniziai a creare una melodia, qualcosa di molto scherzoso. Nell’arco di mezz’ora avevo creato un accompagnamento musicale e in giornata tutto il brano era pronto. Il covid mi avrà fatto anche perdere il gusto ma non la creatività e la voglia di fare musica”.

