MUGNANO DEL CARDINALE. Luis Antonio Tagle, il Cardinale del Popolo: tra carisma globale e devozione a Santa Filomena tra i possibili successori di papa Francesco

A 67 anni, il Cardinale Luis Antonio Tagle, originario delle Filippine, è tra i nomi più citati come possibile successore di Papa Francesco. Attualmente Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Tagle incarna una Chiesa aperta, inclusiva e profondamente legata al Sud del mondo. La sua figura unisce carisma comunicativo, sensibilità pastorale e una fede vissuta con semplicità e vicinanza ai fedeli.

Amatissimo in Asia e apprezzato dallo stesso Papa Francesco, Tagle rappresenta una proiezione autentica della visione di una Chiesa missionaria e universale. La sua nomina a capo di uno dei più importanti dicasteri vaticani e la sua popolarità in continenti in espansione demografica e spirituale — come Asia e Africa — lo rendono uno dei principali papabili in vista di un futuro conclave.

Un momento significativo che testimonia la sua vicinanza alla spiritualità popolare è stata la visita storica a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, il 25 maggio 2023, in occasione dell’anniversario del ritrovamento del Sacro Corpo di Santa Filomena. L’evento richiama numerosi fedeli da tutto il mondo — italiani, filippini, scozzesi e portoghesi — uniti nella preghiera presso l’altare della “Santina”.

Il Cardinale Tagle fu accolto con calore dal Vescovo Monsignor Francesco Marino, dal Vicario Generale don Pasquale Capasso e dal Rettore don Giuseppe Autorino, oltre che dalle autorità locali e dai tanti pellegrini presenti. Dopo l’omaggio floreale al “Giardino degli Eroi”, presiedette una Messa solenne che provocò la commozione dei presenti per intensità e profondità spirituale. L’omelia, ricca di riferimenti all’amore, alla speranza e alla missione cristiana, sottolineò ancora una volta il legame del Cardinale con la dimensione più viva e popolare della fede.

Nonostante i suoi molti punti di forza, alcuni osservatori vedono nella sua figura anche dei limiti legati alla distanza culturale rispetto alla tradizione europea o alla percezione di una Chiesa ancora troppo centrata su Roma. Ma proprio questa sua “alterità” potrebbe rappresentare una svolta storica: l’inizio di un nuovo capitolo per la Chiesa, segnato da un Papa asiatico, vicino agli ultimi, e testimone di una fede universale, semplice e profonda.