Canonizzazione di Carlo Acutis rinviata: stop alle celebrazioni dopo la morte di Papa Francesco

La canonizzazione del Beato Carlo Acutis, prevista per il 27 aprile 2025 in occasione del Giubileo degli Adolescenti, è stata sospesa a causa della morte di Papa Francesco. La celebrazione, che avrebbe dovuto svolgersi in Piazza San Pietro, è stata rinviata in segno di lutto e per consentire lo svolgimento dei funerali del Pontefice, che potrebbero tenersi proprio nella stessa data, coincidente con la Domenica della Divina Misericordia.

Carlo Acutis, noto come il “patrono di Internet”, è stato un giovane milanese appassionato di tecnologia e profonda fede cattolica. La sua beatificazione è avvenuta ad Assisi nel 2020, e la canonizzazione lo avrebbe reso il primo santo millennial della Chiesa cattolica.​

Al momento, non è stata comunicata una nuova data per la canonizzazione. Si attende che il prossimo Papa, una volta eletto, stabilisca il calendario delle celebrazioni sospese.​