Maticmind e Università Federico II: Prosegue la Collaborazione per la Formazione e l’Assunzione di Giovani Talenti

Il Gruppo Maticmind, leader nell’ambito della system integration, cybersecurity e innovazione tecnologica, rinnova anche per il 2025 la collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, partecipando al Cisco Academy – DTLab Networking Bootcamp. Il progetto, nato nel 2018, mira a formare giovani talenti nel settore dell’informatica, con particolare focus su Intelligenza Artificiale (AI), networking e cybersecurity.

Quest’anno, il bootcamp si concentrerà sulle frontiere tecnologiche dell’AI applicata al networking e alla sicurezza informatica, rispondendo alle crescenti esigenze delle imprese di trovare figure professionali altamente qualificate. Il percorso formativo gratuito, che partirà a marzo, è aperto a tutti i possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche a chi non ha una formazione STEM, grazie al recupero delle nozioni di base durante il corso.

Maticmind, che conta oltre 1350 dipendenti e un forte impegno sul territorio, offrirà 30 nuove assunzioni a giovani talenti, principalmente al Sud Italia, contribuendo così allo sviluppo del polo tecnologico campano. Il Gruppo ha infatti nella sede di Napoli uno dei suoi centri di eccellenza per lo sviluppo dell’AI, un settore in rapida crescita che, secondo stime, vedrà un aumento del +4,6% nel 2025 per il mercato ICT in Italia.

L’iniziativa ha già formato 150 giovani, con oltre l’80% di essi che ha trovato occupazione post-corso. Per Maticmind, questo progetto rappresenta non solo un’opportunità di formazione, ma anche un’occasione per scoprire nuovi talenti e arricchire il proprio team con figure professionali giovani e preparate.

Secondo Lorenzo Forina, amministratore delegato del Gruppo, l’investimento in AI è strategico per la crescita aziendale, e la collaborazione con l’Università Federico II è essenziale per attrarre e formare giovani talenti, contribuendo così allo sviluppo del Sud Italia. Anche Rosa Martelli, HR director di Maticmind, sottolinea come il programma DTLab rappresenti un’opportunità concreta per giovani studenti di entrare nel mondo del lavoro senza lasciare il loro territorio.

In sintesi, l’iniziativa si configura come un’opportunità unica per i giovani del Sud di accedere a formazione gratuita e a possibilità di assunzione in un settore in forte espansione, con un focus sull’innovazione e la crescita tecnologica del territorio campano.