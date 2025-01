De Luca: “In Campania 10 Nuovi Ospedali, Ma C’è una Sfida con la Carenza di Medici”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato con orgoglio la realizzazione di dieci nuovi ospedali sul territorio regionale, un impegno che non ha pari in altre aree d’Italia. Durante un intervento pubblico, De Luca ha sottolineato che il primo ospedale, che sarà inaugurato il 30 gennaio a Salerno, rappresenta solo l’inizio di un progetto ambizioso che prevede la costruzione di nuove strutture sanitarie in tutta la regione.

“Nessuna regione d’Italia sta facendo uno sforzo come il nostro”, ha dichiarato il governatore, evidenziando che, mentre in altre zone del paese non sono previsti nuovi ospedali, la Campania sta investendo notevoli risorse per migliorare il proprio sistema sanitario. Dopo Salerno, i nuovi ospedali sorgeranno anche a Battipaglia, Nocera Inferiore, e Mercato San Severino, mentre a Pagani è in corso la realizzazione di un polo oncologico di rilevanza nazionale.

De Luca ha poi parlato delle iniziative per le aree interne, come le botteghe della salute, progetti innovativi per garantire servizi medici anche nelle zone più lontane dai grandi centri urbani. Nonostante l’impegno significativo, il presidente ha anche sollevato una problematica cruciale: la mancanza di medici. “A volte facciamo i concorsi, ma i medici non si presentano”, ha lamentato, riferendosi alla difficoltà di reclutare personale sanitario, un problema che affligge anche le strutture appena costruite.

De Luca ha concluso ribadendo la difficoltà di “fare miracoli” per mantenere aperte tutte le strutture sanitarie, ma ha assicurato che la Campania sta facendo tutto il possibile per rispondere alle esigenze di salute dei suoi cittadini.