Luglio da record al Vulcano Buono”: mezzo milione di visitatori e una piazza sempre piena per la rassegna “Un’estate a tutto volume” 30mila spettatori per Alfa, Francesco Renga, Clara, Nigiotti e SLF

Si chiude con un bilancio più che positivo il mese di luglio per il Vulcano Buono di Nola, che conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per lo shopping, il tempo libero e l’intrattenimento in Campania. Con circa mezzo milione di presenze, il centro registra un incremento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che testimonia l’interesse crescente del pubblico, che ha scelto il Vulcano per le ultime compere prima delle partenze estive.

Grande successo anche per la rassegna musicale “Vulcano Summer Festival – Un’estate a tutto volume”, che ha animato la piazza centrale con cinque appuntamenti ad alto coinvolgimento. La media di affluenza si è attestata intorno alle 5.000 persone per serata, per un totale stimato di quasi 30.000 spettatori complessivi. Alfa, Francesco Renga, Clara, Enrico Nigiotti e SLF, si sono esibiti in un’arena sempre piena, a conferma di quanto sia stata vincente la scelta del management di puntare su un cartellone artistico ricco e variegato.

“Il Vulcano “Nuovo” è sempre più una città nella città, una Smart City nella quale ogni trovare le risposte alle proprie esigenze – dichiara il Direttore del centro Guglielmo Cirillo -: dal lavoro al tempo libero, passando per un percorso benessere, arricchito da sport ed attività all’aperto, con luoghi dedicati alla moda, ai servizi ed alla famiglia. Un lungo percorso di rilancio iniziato due anni fa, con un nuovo management ed un piano di rilancio, che è soltanto all’inizio!”.

Luglio è stato anche un mese di nuove aperture: tra i nuovi brand arrivati al Vulcano si segnalano Satur, Skechers, Donée e ButNot. Il percorso di crescita continua anche ad agosto, con l’arrivo di Upim, l’apertura de Il Giardino delle Meraviglie (area didattica e laboratori per bambini), e l’attivazione di un nuovo Infopoint.

Il piano di sviluppo del centro non si ferma. Al rientro dalle vacanze, sono previste ulteriori inaugurazioni con 1.800 metri quadrati dedicati alla moda e l’introduzione di nuovi marchi. Tra questi, spiccano Ponticelli, un innovativo multibrand, ed entro fine anno l’apertura della SPA, della nuova Area Co-Working ed il tanto atteso arrivo del supermercato Piccolo.

Dal punto di vista commerciale, i dati dei saldi mostrano performance particolarmente brillanti nel settore dell’elettronica, sport e tempo libero.

Infine, ottimo riscontro per la ristorazione, che ha beneficiato della ricca programmazione estiva, della presenza costante di pubblico e delle numerose iniziative organizzate. Il Vulcano Buono si conferma così non solo polo commerciale, ma sempre più anche luogo di aggregazione e svago, ideale per trascorrere una serata piacevole.