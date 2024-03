“La Vita è il Dono più Bello che ci Sia”: Sensibilizzazione alla Donazione di Organi a Pollena Trocchia

La vita è il dono più bello che ci sia. È questo il titolo della manifestazione che avrà luogo giovedì mattina, a partire dalle ore 10, presso l’istituto alberghiero Ugo Tognazzi di Pollena Trocchia. Organizzato dal comune vesuviano in collaborazione con Aned (Associazione Nazionale Dializzati e Trapiantati), con la sezione Nola-Cimitile di Aido (Associazione Italiana Donatori di Organi), Asl Napoli 3 Sud, I.C. Gaetano Donizetti e I.P.S.S.A.R Tognazzi, l’evento vuole sensibilizzare sull’importanza della donazione di organi e tessuti una giovane platea di studenti, costituita da alunni rappresentanti delle classi II e III della scuola secondaria di I grado e da alunni delle V della scuola secondaria di II grado. «Il progetto ha molteplici obiettivi: far conoscere il fenomeno della donazione, rendere gli alunni cittadini attivi, consapevoli e responsabili del proprio futuro, disponibili a rispondere ai bisogni sociali e di salute anche con il dono, promuovere una cultura solidale» hanno spiegato dalle associazioni Aned e Aido. L’incontro sarà introdotto e moderato da Carolina Panico, consigliere nazionale Aned, e, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito e della dirigente scolastica Angela Rosauro, vedrà susseguirsi relazioni e interventi di medici, volontari e testimoni diretti: Vittorio Narni Manicelli, vicecoordinatore del presidio ospedaliero di Nola, Sara Scognamiglio, dirigente medio dell’UOC di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale di Castellammare, Luisa Annunziata, segretario regionale Aned Campania, Olimpia Ammendola, vicesegretario Aned Campania, Felice Peluso, presidente Aido Nola-Cimitile, Melania Mollo, delegata Aido, e Anna Malasomma, vicesegretario Aned Campania. «Abbiamo accettato ben volentieri di farci protagonisti nell’organizzazione di questa iniziativa insieme ad associazioni, Asl e scuole del territorio perché crediamo nella cultura della solidarietà e riteniamo fondamentale sensibilizzare i più giovani, fin dall’età scolastica, anche su tematiche complesse come quella della donazione di organi e tessuti» ha commentato il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.