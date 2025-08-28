La tromba di Morricone, Nello Salza ospite alla IV edizione dello “Spaghetti Western Pietrastornina”

Il 4 settembre 2025, nell’ambito della quarta edizione dello “Spaghetti Western” a Pietrastornina, in provincia di Avellino, sarà ospite il Maestro Nello Salza.

Celebre trombettista e musicista, Salza è una figura di primo piano nella produzione delle colonne sonore del cinema italiano.

Ha infatti suonato come Prima tromba in innumerevoli orchestre che hanno dato vita alle musiche di leggende come Ennio Morricone e Nicola Piovani. Da “Nuovo Cinema Paradiso” a “La vita è bella”, passando per “La leggenda del pianista sull’oceano” e “Il Postino”, la sua abilità ha contribuito in maniera determinante a definire le atmosfere di capolavori della cinematografia italiana ed internazionale.

La sua presenza a Pietrastornina, nella quattro giorni dedicati al mondo e al cinema western, offrirà ai visitatori un’opportunità unica. Di fatti, oltre ad esibirsi, Salza condividerà aneddoti e retroscena della sua lunga carriera, offrendo una prospettiva unica e privilegiata. Un’occasione imperdibile per compiere un viaggio, attraverso le note e i racconti di un protagonista diretto, nella storia del cinema nostrano.