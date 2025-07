La Fiera del Bagagliaio fa tappa a Sant’Angelo dei Lombardi: due giorni tra artigianato, creatività e comunità

Dopo aver attraversato con entusiasmo oltre 20 borghi del Sannio, il viaggio della Fiera del Bagagliaio arriva nel cuore dell’Irpinia per una nuova tappa carica di significato. Sabato 2 agosto e domenica 3 agosto, dalle 11:00 alle 22:00, l’evento farà sosta a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), precisamente in via dell’Unione Europea numero 1, trasformando la storica Piazza Francesco De Sanctis in un vivace mercato a cielo aperto.

Un evento voluto dal Comune

La Fiera è promossa dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, da sempre attento alla valorizzazione dell’artigianato locale e delle tradizioni del territorio. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per rilanciare il mercato degli hobbisti, offrendo visibilità a chi crea, colleziona, produce e reinventa, senza alcun costo di partecipazione.

Un format itinerante che unisce luoghi e persone

Più che una semplice fiera, si tratta di un progetto culturale e sociale itinerante, nato con l’obiettivo di portare nuova linfa nei piccoli centri, stimolando l’incontro tra persone e la riscoperta dei territori. I protagonisti sono i partecipanti: artigiani, artisti, appassionati di vintage, creativi e collezionisti, che apriranno i loro bagagliai per condividere oggetti unici, opere fatte a mano, curiosità d’altri tempi e idee sostenibili.

Tra i banchi anche i sapori locali con Coldiretti

A rendere ancora più ricca l’esperienza, la partecipazione straordinaria della Coldiretti, che porterà in piazza i suoi mercatini con le eccellenze agroalimentari locali. Un’occasione imperdibile per degustare e acquistare prodotti genuini e a chilometro zero.

Il borgo che rinasce e accoglie

Sant’Angelo dei Lombardi, con la sua forma a chiocciola e la sua storia di resilienza dopo il terremoto del 1980, si conferma luogo ideale per accogliere un evento che parla di rinascita, condivisione e bellezza autentica. Ogni bagagliaio diventa simbolo di una comunità che si mette in rete, che crea valore attraverso l’incontro e il racconto.

Ingresso gratuito per tutti

La Fiera del Bagagliaio è totalmente gratuita, sia per gli espositori che per i visitatori. Non ci sono costi, ma solo la voglia di partecipare, scoprire, conoscersi e vivere due giorni all’insegna della creatività e del contatto umano.

Per approfondimenti, curiosità e per leggere il diario di bordo delle tappe precedenti – a partire dalla prima edizione nel borgo di Melizzano (BN) – è possibile visitare il sito ufficiale www.fieradelbagagliaio.com o scrivere a [email protected].

Vi aspettiamo a Sant’Angelo dei Lombardi con i bagagliai aperti, i cuori leggeri e la voglia di stare bene insieme.