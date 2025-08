“La disabilità va in vacanza”: al via la seconda edizione dell’iniziativa che racconta l’inclusione attraverso la fotografia

Dopo il successo della I edizione, anche quest’estate sarà possibile testimoniare attraverso uno scatto fotografico iniziative e luoghi accessibili o inaccessibili grazie all’iniziativa “La disabilità va in vacanza” promossa dall’associazione Attivamente ets, insieme a Autismo in movimento, Unione Nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Napoli, Ente Nazionale Sordi, Famiglie in Rete, ANGSA Campania Napoli Nord, Le Muse per l’oro, Specialmente Noi, Oltre il Muro. Nella sua prima edizione, l’iniziativa ha permesso di raccogliere più di 200 fotografie scattate in varie parti d’Italia e in alcuni paesi europei: alcune tra queste hanno costituito una interessante mostra fotografica, che oltre ad essere esposta in occasione di convegni tematici, ha fatto parte del progetto scolastico “Un ponte per l’inclusione”, allo scopo di stimolare gli studenti a comportamenti empatici ed inclusivi. L’attenzione quest’anno è rivolta ai luoghi della socialità e del tempo libero e ai mezzi di trasporto, essenziali per permettere alle persone con disabilità di vivere appieno la quotidianità.

L’iniziativa, patrocinata dall’ufficio del Garante Regionale per i Disabili, è rivolta a tutti coloro che vogliano collaborare alla costruzione di una società più inclusiva utilizzando un semplice scatto fotografico per mettere in luce una realtà virtuosa o evidenziare una barriera architettonica o culturale. La fotografia diventerà cosi un vero e proprio strumento di inclusione, inducendo anche coloro che non vivono la disabilità in prima persona a soffermare lo sguardo e il pensiero su problematiche e necessità probabilmente prima mai percepite. Le fotografie potranno essere inviate alla mail di ATTIVAMENTE ets: [email protected]