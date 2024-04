Iniziano i lavori per la realizzazione della Nuova Biblioteca Comunale a Avella: Un centro culturale Multifunzionale

Presso il Convento dei Frati Francescani di Avella sono iniziati i lavori per la realizzazione della tanto attesa nuova biblioteca comunale. Questa nuova struttura, destinata a diventare un punto di riferimento per la cultura e la conoscenza nel territorio, sarà ospitata nel salone del convento e avrà un accesso autonomo dal lato del parcheggio Castellana, tramite una scala esterna e un ascensore per disabili.

La progettazione della biblioteca è stata concepita in modo innovativo e inclusivo, prevedendo non solo uno spazio dedicato alla conservazione dei libri cartacei, ma anche un’area multimediale completamente attrezzata. Tra le varie sezioni previste, ci saranno una sala di consultazione e studio con postazioni a sedere, un’accoglienza per informazioni e referenze, una biblioteca per ragazzi e un access point per la connessione gratuita a internet, oltre a spazi dedicati per attività culturali di vario genere.

Uno degli elementi più significativi della nuova biblioteca sarà l’introduzione di infrastrutture tecnologiche di ultima generazione e la digitalizzazione del materiale bibliografico. Questa innovazione consentirà ai visitatori di accedere a un vasto patrimonio di risorse digitali e di usufruire di servizi avanzati per la ricerca e lo studio.

Il convento dei Frati Francescani sarà il deposito librario principale della nuova biblioteca, ospitando migliaia di volumi che si aggiungeranno alla ricca collezione già presente nella residenza francescana e di proprietà della curia.

Con l’avvio dei lavori, la comunità di Avella si prepara a un nuovo capitolo nella sua storia culturale, con la creazione di uno spazio dinamico e accogliente dove i cittadini potranno incontrarsi, imparare e crescere insieme attraverso la conoscenza e la cultura. La nuova biblioteca comunale diventerà sicuramente un punto di incontro per la comunità locale e un luogo di ispirazione per le generazioni future.