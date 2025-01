IL VOLO live per la prima volta a Eboli: unica tappa in Campania

Eboli (SA) – È iniziato il conto alla rovescia per il debutto live a Eboli del trio italiano più famoso al mondo. Giovedì 23 gennaio 2025, il PalaSele ospiterà l’unica tappa campana del tour “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport” de Il Volo, un evento imperdibile che celebra i 15 anni di carriera di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Dopo il debutto sold-out a Milano, il nuovo spettacolo si preannuncia un’esperienza unica e travolgente. Sul palco, oltre alle tre inconfondibili voci, ci saranno oltre 30 musicisti tra orchestra e band, diretti dal Maestro Edmondo Mosè Savio. A rendere il concerto ancora più emozionante contribuiranno i cinque grandi schermi, effetti laser e giochi di luci spettacolari, per oltre due ore di musica dal vivo.

La scaletta è pensata per accontentare tutti i gusti, mescolando sapientemente tradizione e innovazione. Immancabili i brani del loro primo disco di inediti, Ad Astra, tra cui il singolo presentato a Sanremo 2024, Capolavoro, e l’ultimo successo Tra le onde. Accanto alle novità, non mancheranno i grandi classici della tradizione musicale italiana, reinterpretati dal trio con eleganza e intensità.

Biglietti ancora disponibili

C’è ancora tempo per acquistare i biglietti e non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo unico. La data di Eboli è l’unica opportunità per il pubblico campano di vedere dal vivo Il Volo prima che il tour si sposti all’estero, con concerti previsti nelle principali capitali europee, in America Latina, Stati Uniti e Canada.

Un mix di applausi, emozioni e standing ovation attende gli spettatori, in quella che si preannuncia una serata memorabile, all’insegna della grande musica e del talento italiano che conquista il mondo.

Per maggiori informazioni sui biglietti, visita il sito ufficiale del tour.