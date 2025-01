Il Presepe Vivente di Serino: un viaggio nella magia del Natale

Dopo il grande successo delle prime due serate, il Presepe Vivente della famiglia francescana torna in scena questa sera e domani sera nello storico convento di San Francesco a Serino (AV). Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia, tra tradizione, arte e sapori autentici.

Le rappresentazioni del 28 e 29 dicembre hanno già attirato un gran numero di visitatori, regalando emozioni e meraviglia a grandi e piccini. La magia si rinnova anche stasera, con un percorso che promette di incantare tutti coloro che vorranno varcare le porte di questa piccola Betlemme.

Un’esperienza immersiva tra arte e tradizione

Ad accogliere i visitatori ci saranno figuranti in abiti d’epoca che daranno vita a scene di quotidianità e di fede, riportandoci indietro nel tempo. Il convento di San Francesco diventa un luogo incantato, animato da:

Un ricco mercato dove scoprire arti e mestieri tradizionali;

Artigiani intenti a lavorare materiali con tecniche antiche;

La bottega del dolce e quella dell’arte per deliziare il palato e la vista;

L’osteria e la locanda, dove gustare piatti tipici e bevande calde;

Il palazzo di Erode, il carcere e le danzatrici del ventre, che arricchiscono la narrazione con un tocco teatrale;

Animali dal vivo che rendono il tutto ancora più realistico.

Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso ci saranno le melodie degli zampognari, che con il loro suono caldo e avvolgente faranno da colonna sonora a questa esperienza unica.

Un viaggio nella piccola Betlemme

Il Presepe Vivente di Serino è più di una semplice rappresentazione: è un viaggio emozionante nella Betlemme di duemila anni fa. Grazie all’impegno della famiglia francescana e dei tanti volontari, ogni dettaglio è curato per trasportare i visitatori in un mondo di fede e tradizione.

L’evento è un’occasione speciale per vivere la magia del Natale in un contesto storico e affascinante, ideale per le famiglie, gli appassionati di storia e chiunque desideri trascorrere una serata diversa.

Non perdete l’opportunità di partecipare: l’appuntamento è per questa sera e domani sera al convento San Francesco di Serino. Venite a vivere la magia del presepe vivente e lasciatevi incantare dalla bellezza della piccola Betlemme!