Il Ministro Matteo Piantedosi inaugura Le 2ue Culture 2025 di Biogem

Il meeting, giunto alla sua diciassettesima edizione, si terrà dall’11 al 14 settembre presso la sede di Biogem, ad Ariano Irpino, e avrà come tema principale l’intelligenza umana. Come sempre, sarà aperto al pubblico.

Organizzato dalla Fondazione Biogem, per la nona volta insignito della Medaglia della Presidenza della Repubblica, l’evento rientra nel progetto Ciclo di eventi Le 2ue Culture – XVII edizione, realizzato con il contributo della Regione Campania nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025. Si avvarrà inoltre di un finanziamento della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MIC (Ministero della Cultura) e del patrocinio di RAI Campania.

Giovedì 11 settembre

Ore 16:00 – Apertura dei lavori con il presidente di Biogem Ortensio Zecchino.

Saluto del presidente dell’INGV (Fabio Florindo).

Intervento inaugurale del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Lezione di Vittorino Andreoli: “La coscienza come caratteristica dell’intelletto umano”.

Relazione di Amedeo Santosuosso: “Decidere con l’IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto”.

Concerto conclusivo con il violinista Simon Zhu, Premio Paganini 2023.

Venerdì 12 settembre

Mattina a Bisaccia: visita al Castello ducale e al Museo Archeologico, in collaborazione con l’Associazione Amici delle 2ue Culture e il Comune di Bisaccia. Omaggio al poeta Torquato Tasso, a 430 anni dalla sua morte.

Pomeriggio (ore 16:30): Luciana Vaccaro: “Le intelligenze plurali: la sfida dell’insegnamento universitario per formare i talenti del futuro”. Gianvito Martino: “Cosa è la vita tra natura e cultura”. Tavola rotonda “Intelligenza artificiale e medicina” con Laura Palazzani e Eugenio Santoro.



Serata musicale con il duo PiCello Bros (Francesco Pepicelli, violoncello – Angelo Pepicelli, pianoforte).

Sabato 13 settembre

Pomeriggio: Presentazione del romanzo di Maurizio de Giovanni, “Il pappagallo muto. Una storia di Sara”, intervistato da Marco Demarco. Intervento di Nazzareno Carusi: “L’intelligenza musicale”. Fabio Pistella: “Garanzie nell’uso di agenti di intelligenza artificiale: curriculum trasparente”. Daniel Andler (Université Sorbonne, Parigi): “Il duplice enigma. Intelligenza umana e intelligenza artificiale”. Luca Mari: “In dialogo con un’intelligenza artificiale. Scoprire per capire, capire per decidere”.



Domenica 14 settembre