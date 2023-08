GROTTAMINARDA (AV). FESTONE: Attesa per la cena sotto le arcate di questa sera e per domani musica degli anni 90, special guest Marvin & Prezioso.

È sold out già da diversi giorni per la Cena Show con Umberto Finelli “Assttammc a cenà sott l’arcat” prevista per questa sera a partire dalle ore 20.00 in Piazza Fontana nell’ambito del cartellone del “Festone di Grottaminarda”.

Una location speciale per assistere all’accensione delle luminarie ciascuno allestendo il proprio tavolo e portando la propria cena da gustare tutti insieme. L’iniziativa rodata lo scorso anno ha registrato uno strepitoso successo tanto da portare gli organizzatori del Comitato Festone ad aumentare il numero di tavoli a disposizione, ma nonostante questo è stato subito “tutto esaurito”. Dunque c’è grande attesa e fermento intorno all’iniziativa per quanti stanno preparando la propria tavolata sotto le luminarie all’insegna delle 5 grandi “E”: Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza.

E Programma molto intenso per domani, venerdì 18 agosto.

Si comincia con lo sport, alle ore 18.30 nei Giardini De Curtis, con l’esibizione di kickboxing a cura del Maestro Giuseppe Ciampa, campione italiano Wako Pro 2018.

Si prosegue alle ore 21.30 con la street band Sassinfunky lungo Corso Vittorio Veneto.

Dalle ore 22.00 alle 23.00 poi “Luci e Musica”, spettacolo di accensione delle luminarie a ritmo di musica a cura della ditta Faniuolo Light Emotion di Putignano.

Alle 23.00, in Piazza XVI Marzo, parte il Dj Set con Domenico Cappuccio & Raffaele Bruno e prosegue dalla mezzanotte con “La Più Bella Musica Degli Anni 90”, Special Guest Marvin & Prezioso.

A fare da contorno alla festa le tradizionali “bancarelle” del tipico Torrone e “Spantorrone” grottese e altri stand con tante leccornie. Inoltre in località Condotto il lunapark con giostre per tutti gusti.

SAVERIO CANDELA