“GRANDE ANIMA”: Clementino si racconta con il disco più profondo della sua carriera

Il rapper partenopeo torna con un album tra spiritualità, viaggi e consapevolezza: 15 tracce per un viaggio dentro l’anima

Clementino è tornato. Ma stavolta lo fa in un modo nuovo, più personale, più autentico. Esce oggi “GRANDE ANIMA”, il nuovo album del rapper campano prodotto da Epic Records Italy/Sony Music Italy, disponibile in tutti gli store digitali e nei formati fisici CD, LP Gold, versioni autografate e vinili in edizione speciale.

Dopo anni di carriera tra freestyle, grandi collaborazioni e performance da showman, Clementino sceglie la via dell’introspezione e regala al pubblico un lavoro maturo, ispirato da esperienze vissute in prima persona. 15 tracce che raccontano un percorso di trasformazione, tra viaggi, meditazione e apertura spirituale.

“Grande Anima” è il mio viaggio più sincero. Ho preso tutto quello che ho vissuto in questi anni e l’ho messo in musica. Dall’India al Costa Rica, passando per il Kenya e il Giappone, ogni tappa mi ha lasciato qualcosa. E oggi ve la racconto così, in questo disco”, ha dichiarato l’artista.

Tra rap, cantautorato e spiritualità

“Grande Anima” è un disco di frontiera, in bilico tra il rap delle origini e un nuovo cantautorato urbano. Il sound si apre a nuove sonorità senza dimenticare le radici, e i testi sono il cuore pulsante di un progetto che mescola memoria, riflessione e libertà creativa.

Tra i featuring, spiccano Gigi D’Alessio, Negrita, Settembre, Greg Rega, Calmo, Ugo Crepa e Ste: nomi diversi tra loro, ma uniti da una scelta precisa, fatta “col cuore e con l’anima”, come ha spiegato Clementino.

La tracklist si apre con “Risveglio” e si chiude con “Guardando la luna”, passando per brani che parlano di vita, amore, cambiamento e radici. In mezzo, spiccano “Costa Rica”, ispirato ai viaggi, e “Il codice dell’anima”, duetto sentito con Gigi D’Alessio.

Due date live da non perdere