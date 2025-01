Giochi nuovi o giochi vecchi? Le novità dell’intrattenimento digitale

La possibilità di giocare a ogni età è praticamente un diritto imprescindibile, utile per svagare la mente e persino mantenerla giovane. In effetti, giocare non è solo qualcosa che fanno i bambini o i giovanissimi. Purché sia divertente e, qualora si impegnino dei soldi, lo si faccia responsabilmente con i format approvati dall’ADM, tutto va bene. In seguito alle novità introdotte con l’intrattenimento digitale, oggi esistono molteplici modi per trascorrere il tempo piacevolmente in tal senso. Scopriamo insieme qualcosa di più.

I nuovi giochi e le regole

Gli ultimi arrivi si possono trovare su My Lotteries PLAY ed è ovviamente inclusa anche la Lotteria Italia – la più conosciuta e affermata nel Belpaese – che si conclude con l’ultima estrazione del 6 gennaio. Naturalmente, per chi desidera investire poco per provare a ottenere riscontri più o meno fortunati dalla Dea Bendata, esistono diverse possibilità: ad esempio, tentare con le probabilità di vincere al Gratta e Vinci, che si può fare online, pur se per molti il piacere di grattare con la monetina è insostituibile.

Il Gioco del Lotto, nelle sue varianti, resta di certo uno di quelli più diffusi e storici, anche per i premi giornalieri che potrebbero consentire, sin dalla fine dell’estate, di provare ad aggiudicarsi 10.000 o 20.000€. Ma non mancano i classici come le scommesse calcistiche, legate al mondo delle corse auto o di quelle dei cavalli. Ovviamente occorre sempre valutare con grande attenzione il rapporto tra rischio e beneficio, riferendosi sempre e comunque alle attività consentite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tuttavia, oltre che nei centri autorizzati, queste giocate si possono fare comodamente online.

Eppure, esistono giochi da poter svolgere semplicemente per divertirsi e sfidare sé stessi o gli amici e non sono certo da meno. Anzi, esiste una lista delle App vincitrici di un premio denominato App Store Award: per giocare da smartphone o solo per organizzare un viaggio col supporto di un software a portata di “tap”, basta scaricare il format che si preferisce dallo store. E tutto diventa più divertente.

Gli intramontabili: giochi che uniscono

Una partita a Tombola con tutta la famiglia durante le feste natalizie; un mini-torneo di Burraco per coinvolgere gli amici a una serata senza dispositivi elettronici; o semplicemente un gioco da tavolo da fare con i figli. Le possibilità per rendere intrigante e bello il momento ludico senza doversi connettere alla rete o fare scommesse sono molteplici. Ci sono tanti altri giochi da citare e molti sono diventati noti soprattutto negli anni Ottanta: non occorre avere 6 o 7 anni per fare una partita all’Allegro Chirurgo.

Oppure, per citare alcuni passatempi odierni, è una bella sfida indovinare un oggetto, un animale o un’attività semplicemente facendo un mimo come in “E se fossi?” Molti giochi sono educativi per i bambini, però risultano una sfida anche per i più grandi: alcuni di tipo montessoriano prevedono abilità manuali e di equilibrio per collocare dei bastoncini secondo un certo schema, altri come quelli di carte (celebri quelle dei Pokémon); altri ancora coinvolgono davvero intere famiglie, generazione dopo generazione, e possono persino consentire di conoscersi meglio.

Giocare è un’attività che apre la mente e la mantiene attiva dagli 0 ai 99 anni e non è un caso se su molte scatole di puzzle è scritto esattamente così. Basta sapersi e soprattutto volersi divertire, ricordandosi allo stesso tempo di adottare comportamenti responsabili e consapevoli.