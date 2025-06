Forino (Av): Michele Zarrillo in concerto l’ 11 Agosto per la Festa Patronale di San Nicola

Sarà Michele Zarrillo a salire sul palcoscenico di Piazza Tigli per i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola l’ 11 Agosto c.a. Palcoscenico che nel corso degli anni si è fregiato di grandi artisti del calibro di Mango, i Nomadi, Luca Carboni, gli Stadio, i Cugini di Campagna, Enzo Avitabile, Luca Barbarossa, Gerardina Trovato, Eduardo Bennato, Silvia Mezzanotte, Massimo Di Cataldo , Andrea Sannino, Fausto LEALI, Dik Dik , Il Giardino dei Semplici, Manuela Villa ed con un altro pilastro della Storia della Musica italiana. Si potrebbe dire tanto , tantissimo di Michele Zarrillo cantautore raffinato, musicista e chitarrista simbolo del pop romantico italiano .Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’70 come chitarrista del gruppo progressivo “Semiramis”. Successivamente, si è affermato come autore di successo, scrivendo brani per altri artisti come Renato Zero e Ornella Vanoni, e ottenendo poi successo da solista, vincendo il Festival di Castrocaro nel 1979 e il Festival di Sanremo nel 1987 di cui ha all’ attivo ben 13 partecipazioni. Ha venduto oltre quattro milioni di dischi in una carriera solida e coerente col suo stile melodico , poetico ed emotivo e nella quale si contano 2 Dischi di Diamante , 6 Dischi di Platino, 3 Dischi d’ Oro, 5 Dischi D ‘ Argento e come detto ben 13 partecipazioni al Festival di Sanremo di cui ha ottenuto un Primo Posto con la canzone la “Notte dei Pensieri ” e due secondi posto con i rispettivi brani “Unici al mondo” e con “Mani nelle mani”. Dunque una carriera stellare , per una Stella della Musica italiana che l’ 11 Agosto illuminerà con la sue bucoliche composizioni il cielo stellato di Forino . Daniele Biondi