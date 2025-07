Forino (Av): Alice Cuglietta pronta a giocarsi la finale regionale di Miss Italia venerdì 25 Luglio ad Altavilla Silentina

Ritorna l’atteso appuntamento con il Tour Miss Italia Campania, il circuito regionale ufficiale che porterà all’assegnazione delle fasce valide per accedere alle prefinali e finali nazionali dello storico concorso di bellezza, oggi guidato da Patrizia Mirigliani.

Le selezioni toccheranno varie città del territorio, con serate-evento dedicate alla promozione dell’identità culturale locale e alla valorizzazione non solo dell’aspetto estetico, ma anche del talento, della personalità e delle capacità espressive delle concorrenti.

Domenica 19 luglio, le selezioni hanno fatto tappa a Battipaglia, in occasione di un concorso presentato da Erennio De Vita, storico presentatore della kermesse campana. Un conduttore che ha tenuto a battesimo nomi come Caterina Balivo, Serena Autieri e tante altre Miss campane.

Tra le Miss presenti c’era anche la bellissima Alice Cuglietta, forinese doc, neo-diplomata con un invidiabile 100 al Liceo Linguistico Paolo Emilio Imbriani. La bella Alice, come le altre concorrenti, ha sfilato in abito elegante, in completo sportivo del noto brand Givova e con il classico costume che da sempre caratterizza Miss Italia.

Alice, nella sua vita, ha coltivato e continua a coltivare diverse passioni: danza classica e moderna, pittura, fotografia e, sulle orme del papà Vincenzo, sarà prossima matricola alla facoltà di Architettura e Ingegneria presso l’Ateneo di Fisciano.

Domenica ha rappresentato con orgoglio, bellezza e carisma la sua terra natia, Forino, riuscendo a superare la tappa di Battipaglia e guadagnandosi l’accesso alla qualificazione regionale per Miss Italia che si terrà ad Altavilla Salentina il 25 luglio.

Cosa dire? Complimenti ad Alice per questo primo, importante traguardo, con l’auspicio che venerdì prossimo possa essere trionfante quanto la tappa appena superata.

Daniele Biondi