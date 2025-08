Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza, il programma del 2025.  21-22 agosto nel centro storico: tra gli ospiti Sigfrido Ranucci, Francesco Piccolo, Totò Cascio

Il sindaco D’Angola: “Ogni anno un piccolo grande miracolo della cultura”

Incontri con gli autori, presentazioni di libri, reading, spazio fumetto. E mercatini del libro, musicisti tra i vicoli, stand enogastronomici, artigianato. Il centro storico di Sant’Andrea di Conza avrà ancora una volta il profumo delle pagine di un volume e i colori dei fiori. La Festa del Libro arriva quest’anno alla sua tredicesima edizione. 21 e 22 agosto 2025, ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Due giorni intensi, con gli scrittori protagonisti in un contesto che diventa co-protagonista. Tra gli autori, Sigfrido Ranucci, Totò Cascio e Marilena Più, Francesco Piccolo, Luca Steinmann. Generi e tematiche che variano. Si va dall’attualità di Ranucci, con il libro “La Scelta”, alle cronache di guerra di Steinmann e le sue “Vite al fronte”. Tra cinema, ricordi e coraggio, la presentazione di “La gloria e la prova, il mio Nuovo Cinema Paradiso 2.0”: presente Totò Cascio e letture di Marilena Più. Francesco Piccolo sarà a Sant’Andrea con il monologo “Son qui: m’ammazzi”, dall’omonimo volume. Tutto questo giovedì 21 agosto, quando si inizierà come da tradizione con uno spettacolo per i più piccoli, Nicolas Joos in “Favolosamente bulli”.

Venerdì 22 agosto la storia di un operaio dell’Ilva di Taranto con “Malesangue” di Raffaele Cataldi, preceduto da un omaggio a Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua scomparsa, reading a cura di Francesco Prudente. E c’è spazio per lo sport con Fabrizio Delprete, autore tra l’altro di “Caro Jannik ti scrivo”; per il viaggio di Aldo Balestra e i suoi “80 passi in rete, vite oltre gli ostacoli”, tra eventi, temi e volti che hanno segnato la nostra memoria collettiva. Nostalgia e poesia ne “I padroni del mare” di Bianca Fenizia. Ed ancora, il salotto letterario con Giulia Di Cairano, Alessio Mazzolotti, Rocco Faraone, Vera Mocella, il laboratorio di fumetti con Enzo Troiano e Riccardo Innocenti.

“Siamo felici e soddisfatti di poter offrire ai santandreani e ai visitatori un cartellone di grande qualità”, commenta il sindaco Gerardo Pompeo D’Angola. “La manifestazione di Sant’Andrea di Conza continua a crescere. Quest’anno, oltre a portare quasi venti autori in due giorni, e come sempre gli amici musicisti che faranno da colonna sonora tra i vicoli durante le notti della Festa, abbiamo lavorato anche sugli allestimenti, trasformando il nostro centro storico in una vera e propria biblioteca vivente. I lavori in corso intorno al teatro ci hanno impedito di realizzare una rassegna teatrale con più nomi, ma anche su questo punto le notizie sono positive. Intanto, avremo l’11 agosto Laura Morante in Medea. Ed inoltre – continua D’Angola – i lavori ci consentiranno di avere uno spazio migliore per gli anni a venire. Ma oggi ringrazio di cuore chi sta lavorando per l’evento, ricordando che in un paese di 1500 abitanti, già candidato e finalista per la Capitale italiana della Cultura 2027, si compie ogni anno un piccolo grande miracolo della cultura”.

La Festa del Libro è organizzata dal Comune di Sant’Andrea di Conza, in collaborazione con le associazioni del paese, e rientra nel progetto “Itinerari Irpini tra Cultura, Storia, Teatro e tradizioni”, finanziato da FSC 2021/2027. DGR n. 229 del 29/04/2025. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania. Periodo “giugno 2025 – dicembre 2025”. Avviso Pubblico D.D. n 200 del 12/05/2025.