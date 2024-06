Domenica 16 giugno, alle ore 19, a Cicciano in corso Garibaldi si svolgerà la 1° edizione del “Giro del Fossato” riservato ad atleti d’élite organizzata dalla A.S.D. Vivatletica Cicciano Marathon.

Domenica 16 giugno, alle ore 19, a Cicciano in corso Garibaldi si svolgerà la 1° edizione del “Giro del Fossato” riservato ad atleti d’elitè organizzata dalla A.S.D. Vivatletica Cicciano Marathon.

Il programma vedrà impegnati diversi ragazzi che si stanno avvicinando al mondo della corsa, cimentarsi in una staffetta. Per poi lasciare spazio agli atleti professionisti i quali si confronteranno in una gara di 3 km che si svilupperà intorno al vecchio fossato di Cicciano.

La gara è inserita, a sua volta, nel fitto programma, in corso di svolgimento, del Palio dei Quartieri 2024. Durante la manifestazione sportiva gli atleti correranno, dunque, all’interno dello scenario rinascimentale del centro storico, appositamente addobbato.

L’A.S.D. Vivatletica Cicciano Marathon, è una delle prime società della Federazione Italiana di Atletica Leggera dell’agro nolano. Nasce nel 2011, dalla passione di diversi amici che amano la corsa, la praticano con entusiasmo e portano proprio nel comune di Cicciano, per la prima volta una maratonina di 10km a cui hanno partecipato circa 600 atleti.

Da quella data non hanno smesso di guardare avanti e credere in questa magica avventura, inanellando successi e soddisfazioni. Nel 2017 hanno avviato un progetto giovanile a cui hanno partecipato una cinquantina di bambini, tra gli 8 e 12 anni, che è culminato nell’assegnazione da parte della FIDAL Regione Campania dei Campionati giovanili di corsa su strada.