Disabilità, il M.I.D. Campania propone un Tavolo di Concertazione per l’inclusione sociale e lavorativa

Avellino – Dopo il prosieguo dei lavori del Tavolo sul Centro per l’Autismo, convocato e presieduto in Prefettura da S.E. il Prefetto Rossana Riflesso, si apre un nuovo fronte di proposta e impegno a favore delle persone con disabilità. Il Movimento Italiano Disabili (M.I.D.) – Regione Campania ha lanciato l’iniziativa per la costituzione di un Tavolo di Concertazione per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Una proposta concreta che mira a creare sinergie operative tra istituzioni, enti e realtà produttive e sociali della provincia di Avellino. Il M.I.D. ha già chiamato in causa i Piani di Zona Sociale, l’ASL, Confindustria, Confapi, Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, oltre agli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS e coinvolti nel mondo del volontariato, anche attraverso la partecipazione attiva del Cesvolab, il Centro Servizi per il Volontariato.

L’obiettivo è ambizioso ma necessario: costruire percorsi di inclusione e autonomia per le persone con disabilità, favorendo l’accesso al lavoro, alla vita sociale e alla piena cittadinanza attiva, attraverso il coinvolgimento di tutte le forze sociali e produttive del territorio.

“Vogliamo promuovere una migliore qualità della vita per le persone con disabilità – sottolineano dal M.I.D. – mettendo in campo progettualità concrete e condivise, capaci di creare vere opportunità di autonomia personale, sociale e lavorativa”.

Tutti gli enti, le organizzazioni e le realtà interessate sono invitate a partecipare attivamente al tavolo di concertazione, inviando la propria adesione via email all’indirizzo:

midregionecampania@gmail.com

Il M.I.D. auspica un’ampia partecipazione per affrontare insieme, in modo costruttivo e condiviso, le sfide dell’inclusione, a partire dai diritti fondamentali di ogni cittadino.