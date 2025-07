Calendario scolastico 2025-2026 in Campania: tutte le date da segnare

Il nuovo anno scolastico si avvicina e, come ogni anno, le famiglie e gli studenti della Campania si preparano a tornare tra i banchi. Il calendario scolastico 2025-2026, definito dalla Regione, stabilisce tutte le principali tappe del percorso scolastico: dall’inizio delle lezioni alle vacanze natalizie, fino all’ultimo giorno di scuola.

Inizio e fine delle lezioni Le lezioni inizieranno ufficialmente lunedì 15 settembre 2025 e si concluderanno sabato 6 giugno 2026. Le scuole dell’infanzia, invece, proseguiranno le attività educative fino al 30 giugno 2026.

Giorni di lezione previsti Nel corso dell’anno scolastico sono previsti 203 giorni di lezione, che possono ridursi a 202 nel caso in cui la festa del santo patrono locale cada in un giorno scolastico.

Vacanze scolastiche Ecco le pause principali in programma:

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026;

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026;

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026.

Festività nazionali Durante l’anno, le scuole resteranno chiuse anche nelle seguenti giornate, riconosciute come festività nazionali:

1 novembre 2025: Tutti i Santi;

8 dicembre 2025: Immacolata Concezione;

25 dicembre 2025: Natale;

26 dicembre 2025: Santo Stefano;

1 gennaio 2026: Capodanno;

6 gennaio 2026: Epifania;

5 aprile 2026: Pasqua;

6 aprile 2026: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2026: Festa della Liberazione;

1 maggio 2026: Festa del Lavoro;

2 giugno 2026: Festa della Repubblica.

Con queste date in mente, non resta che augurare un sereno e proficuo anno scolastico a tutti gli studenti della Campania!