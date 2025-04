BRUNO, il mastino napoletano proveniente da Cinquevie di Nola (NA) sale sul tetto d’Europa. E’ lui l’European Champion 2025.

Di recente a BRNO, in Repubblica Ceca, si è tenuto l’European Dog Show 2025 prestigiosa competizione canina internazionale di bellezza per allevatori e appassionati di cani di razza, che offre l’opportunità di confrontare i propri esemplari con altri provenienti da tutta Europa.

A determinare i “migliori” è una giuria che sceglie i vincitori unicamente in base ai canoni di bellezza definiti dagli standard imposti dalla Federation Cynologique Internationale (FCI).

BRUNO, splendido esemplare di mastino napoletano di tre anni, si è distinto tra una selezione di cani di razza tutti di eccellenti qualità morfologiche, conquistando il titolo di European Winner 2025 Campione Europeo di bellezza imponendosi anche come Best of breed migliore di razza.

Il prestigioso riconoscimento conferma le indiscusse qualità di Bruno, ma mette anche in luce gli straordinari esemplari di mastino napoletano dell’allevamento “Team CORY line” riconosciuto dall’ Enci e Fci situato in Cinquevie di Nola / Pozzoceravolo in provincia di Napoli di proprietà di Maria Esposito che con il marito Agostino e gli amati figli Mario e Saverio portano avanti, con grandi risultati, questa passione familiare.

“E’ sempre una gioia immensa partecipare a queste competizioni internazionali ed un orgoglio immenso se poi si raggiungono questi risultati straordinari con un esemplare di mastino napoletano razza storica ed eccellenza della cinofilia mondiale. Ricordiamo che Bruno è un pluri campione: gia’ Giovane Campione 2023 e Campione Italiano di Bellezza 2025 e da oggi anche Campione Europeo dichiara Maria Esposito, proprietaria ed allevatrice”.