Baiano, successo per l’apertura di Anteprima Teatro Sotto le Stelle – Premio Vito Molaro 2025

Inizio col botto per Anteprima Teatro Sotto le Stelle – Premio Vito Molaro 2025 al Teatro Colosseo di Baiano, dove è andata in scena la commedia “I tre disperati” allestita dal Gruppo Teatrale La Torre Melissa di Crotone, con adattamento di Nicodemo Iacovino e regia di Federico Mancuso. Una platea gremita ha sancito un successo non scontato reso tale dalla partecipazione fisica ed emotiva degli spettatori manifestata con ripetuti applausi e numerosi apprezzamenti. Ancora una volta l’APS MELA si dimostra un punto di riferimento in ambito teatrale dando vita ad una Rassegna che immediatamente ha preso il giusto binario proponendo uno spettacolo di livello superiore. “Il nostro intento, ogni volta che allestiamo un cartellone, è soprattutto quello di offrire al pubblico un momento di natura culturale attraverso il Teatro: quest’anno abbiamo ulteriormente alzato l’asticella qualitativa selezionando compagnie di altre regioni, permettendo una contaminazione umana, sociale ed artistica che inevitabilmente produce risultati straordinari. Prossimo appuntamento con Anteprima Teatro Sotto le Stelle sarà il 25 gennaio con “Amore…sali” di Danilo De Santis, spettacolo della Compagnia Teatro Nuovo di Canosa di Puglia diretto da Sabino Dell’Isola. Anche questo appuntamento sarà accessibile a tutti in modo gratuito, mentre per assistere al resto della Rassegna occorrerà munirsi di un mini abbonamento che prevede 6 spettacoli al costo di 35 euro”, afferma Riccardo D’Avanzo presidente del sodalizio avellano.

