Associazione Provinciale Libera Panificatori Napoletani presenta il Concorso “O’ Casatiell’edition”

O’ Casatiell’edition è un concorso cui potranno prendere parte i panificatori per la preparazione di un prodotto della tradizione partenopea. Una giuria di esperti e di anziani panettieri indicherà i casatielli o tortani di qualità composti con ingredienti partenopei che possano incontrarel’apprezzamento dei consumatori. Il tutto allo scopo di contribuire alla valorizzazione e diffusione del lavoro e della professionalità dei panificatori.

Le iscrizioni al concorso “O’ Casatiell’edition” sono gratuite e dovranno pervenire all’e-mail: aplpnapoli@gmail.com entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. Ogni partecipante porterà sulla divisa il proprio nome e quello del panificio di provenienza.

Possono partecipare i titolari, i collaboratori e/o familiari nonché gli addetti di aziende di panificazione regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

La Giuria sarà composta da giornalisti e da esperti del mondo della panificazione.

Il giudizio della giuria è inappellabile. I risultati finali saranno resi noti dall’organizzazione al termine della valutazione dei lavori presentati.

Il tema della prima edizione del concorso sarà “Casatielli e tortani con ingredienti campani”.

Il partecipante, dunque, dovrà proporre un casatiello o tortano esclusivamente fatto con ingredienti campani.

La realizzazione degli elaborati potrà iniziare nell’ambito del proprio panificio e sarà concluso, in presenza della giuria, presso la sede dell’Università dei Gusti e dei Saperi in Sant’Anastasia Via Giovanni Boccaccio 17, il giorno mercoledì 6 aprile 2022 ore 16,00.

I partecipanti dovranno presentare un elaborato relativo agli ingredienti utilizzati per la preparazione e fornire la ricetta del prodotto proposto nonché foto e video della preparazione. L’elaborato così come il materiale video-fotografico presentato alla Giuria non sarà riconsegnato al partecipante e diverrà proprietà dell’organizzazione. Per la preparazione dei prodotti non dovranno essere utilizzati additivi ma solo prodotti naturali.

