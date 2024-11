AVELLA. Applausi per Pasquale Salapete: Prodigio Campano della Chitarra Incanta al Festival Internazionale dell’Adriatico

Un’esibizione che ha lasciato senza parole: il giovanissimo Pasquale Salapete, talento puro che da poco ha compiuto 13 anni proveniente da Avella, ha conquistato il pubblico alla 29^ edizione del Festival Internazionale dell’Adriatico nella Chiesa di Sant’Anna a Pescara con una performance travolgente e impeccabile. Dotato di una padronanza tecnica e una sensibilità musicale straordinaria per la sua età, Pasquale ha affascinato gli spettatori, letteralmente rapiti dai suoi virtuosismi e dal profondo trasporto emotivo che riesce a trasmettere con ogni nota.

Questo giovane prodigio è già considerato una promessa della musica, e siamo certi che farà parlare di sé ben oltre i confini campani. Con artisti come lui, capaci di incarnare la bellezza e l’intensità della musica, si rinnova la speranza in un futuro luminoso per l’arte. Pasquale Salapete: un nome destinato a brillare e a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale.