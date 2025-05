Ariano Irpino, convegno al Museo Civico su “Innovazioni Irpine, Giovani, Tecnologie e Futuro”.

Con inizio alle ore 10.30 di sabato 17 maggio 2025, si è tenuto un convegno ad Ariano Irpino presso il Museo Civico di via d’Afflitto sul tema – “Innovazioni Irpine – Giovani, Tecnologie e Futuro“, promosso dall’Amministrazione Comunale del Tricolle.

L’iniziativa, è una opportunità dedicata ai giovani tra cultura, innovazione tecnologia e impresa, e si tratta di un progetto finanziato con un bando della Regione Campania per le politiche giovanili denominato BarCamp e vi hanno preso parte, i giovani studenti del Liceo Scientifico e Ragioneria dell’ Istituto Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino, accompagnati dai loro Docenti.

I relatori del convegno sono stati:

Grazia Vallone . Vicesindaco di Ariano.

. Vicesindaco di Ariano. Laura Cervinaro Vicepresidente della Provincia di Avellino.

Vicepresidente della Provincia di Avellino. Michele La Ferrara . Consigliere Comunale di Vallesaccarda.

. Consigliere Comunale di Vallesaccarda. Carmen Di Chiara. Professionista in formazione lavoro e inclusione sociale.

Interventi e Contributi:

Rappresentanti di Aurea srl – Archeoares – Cantina Giardino.

Ha moderato il dibattito Mario Barbarisi . Giornalista e Presidente Andromeda.

Dopo i saluti istituzionali, ha preso la parola la Vicepresidente della Provincia Cervinaro : “ l’Irpinia è ricca di tante delle esigenze, noi abbiamo materiale umano importante, tanto importante che lo esportiamo dappertutto e purtroppo non abbiamo ancora la capacità di trattenerlo tutto qui. Però come istituzioni e questo è il nostro compito, di mettere in campo tutto ciò che può essere fatto e anche di più, affinchè la nostra ricchezza, le nostre idee, le nostre intelligenze del futuro, in cui noi abbiamo anche investito attraverso la formazione venga immesso nel mondo del lavoro. Perché, noi abbiamo bisogno di giovani, di imprenditori, abbiamo bisogno che tutto ciò che abbiamo speso in formazione ci venga poi restituito nel lavoro, in economia, per lo sviluppo delle nostre zone. Rimanere qua non è facile, a volte è molto difficile, bisogna inventarsi il lavoro, per cui la nostra capacità di aprire al mercato e le istituzioni devono creare delle opportunità. Noi come Consiglio ne parlavamo ieri nell’assemblea con i Sindaci , abbiamo manifestato la volontà di chiedere alla Regione Campania di poterci trasferire alcune funzioni tra cui quello del mercato del lavoro, perché altre Regioni e Province del nord l’hanno già fatto “.

La Vicesindaco Vallone, nella sua relazione ha specificato: “ che gli obiettivi del convegno è l’incontro tra i giovani con le imprese del territorio , con la finalità di promuovere l’imprenditorialità giovanile, destinata ai giovani dai 14 anni ai 35 anni. Con finalità, di promuovere la cultura dell’imprenditorialità e sostenere nuove start up , comprese quelle provenienti dal mondo della ricerca ( spin off universitari).Sostenere le idee imprenditoriali dei giovani laureati e laureandi. Creare momenti di confronto con le parti sociali grazie agli interventi di formazione work experience, che siano di volano per la nascita di alcune imprese locali, associazioni o gruppi informali gestiti dai giovani in grado di portare al territorio realtà economicamente e socialmente sostenibili.

Inoltre, Innovazioni Irpine : Giovani Tecnologia e Futuro è un progetto ambizioso, che mira a trasformare le comunità locali in hub di innovazione e crescita giovanile “.

Il convegno di Ariano, è stato il primo dei cinque programmati, di cui, due itineranti. Il primo da tenersi a Vallesaccarda – Baronia, e un altro a Grottaminarda – Valle Ufita. Inoltre sarà implementata una piattaforma per lo scambio di informazioni e per creare una rete tra imprese e giovani.

Una sfida, di cambiamento inevitabile e per affrontarlo è essenziale un approccio formativo che sia condivisa, da istituzioni, aziende locali, scuole, giovani che devono collaborare per costruire un mondo del lavoro più inclusivo e duraturo.

Carmine Martino