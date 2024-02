Angelo Pintus tornerà in scena a Napoli. Ecco quando

Dopo i clamorosi successi ottenuti in questi anni tra televisione e palcoscenico, Angelo Pintus tornerà in scena a Napoli, giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2024 alle ore 21.00, per la prima volta al Palapartenope (Via Barbagallo 115), con il suo nuovo spettacolo intitolato “Una brutta persona”. Due serate indimenticabili, con Angelo Pintus protagonista di uno spettacolo tutto nuovo, incentrato sul politicamente scorretto, garanzia di battute geniali e risate. Biglietti disponibili al botteghino del Palapartenope e online su TicketOne. Info: 0815700008