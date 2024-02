Libri in Accademia. Con Un paese perfetto continua la rassegna ad Avellino

Il romanzo di Giancarlo Dell’Angelo per il secondo appuntamento della kermesse letteraria dedicata ai protagonisti in divisa

L’Accademia Concorsi Militari di Avellino è lieta di annunciare che mercoledì 21 febbraio alle 18,00avrà luogo il secondo incontro della rassegna letteraria “Libri in Accademia”.

La formula

Un appuntamento al mese con la letteratura nella sede di Avellino, in via Capozzi, 28, di fronte all’entrata dell’ASL AV2. Il ciclo di presentazioni riguarderà romanzi e saggi che hanno come protagonisti o temi le forze dell’ordine o i corpi militari. Un mondo da scoprire tra gialli, thriller investigativi, avventure, ma anche storia e approfondimenti. Di volta in volta si alterneranno alla conduzione giornalisti ed esperti dei temi trattati, che dialogheranno con l’autore, accompagnati dalla lettura di alcuni brani.

Il secondo appuntamento

Mercoledì 21 febbraio, alle 18,00, è la volta del romanzo di Giancarlo Dell’Angelo “Un paese perfetto” (Rossoquadro servizi editoriali, Amazon, 2023).

Dialogherà con l’autore la giornalista Eleonora Davide. Curerà la lettura di alcuni passaggi dal libro l’attore Paolo De Vito.

L’appuntamento, organizzato dall’Accademia Concorsi Militari di Davide Totaro, è sostenuto da: Associazione Marinai d’Italia di Avellino, Federazione Nazionale Combattenti e Reduci – Avellino, Associazione Nazionale del Fante – Avellino, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Avellino, Rossoquadro servizi editoriali, Irpinia in Biblioteca.