Andrea Bacchetti Presenta “Da Bach a Chiambretti – 4 Secoli di Musica in Televisione” a Manocalzati

Domenica 16 giugno alle ore 19.45 presso la Terrazza degli artisti a Manocalzati (in caso di tempo non favorevole nella Sala delle Arti) il pianista di fama internazionale Andrea Bacchetti presenterà il suo progetto dal titolo Da Bach a Chiambretti – 4 secoli di Musica in Televisione, in occasione dei 70 anni della Televisione italiana.

Il progetto, nato come format per la televisione grazie alla collaborazione tra Andrea Bacchetti e Piero Chiambretti, ha avuto l’obiettivo di portare sul grande schermo una selezione di brani per delineare un vero e proprio percorso attraverso quattro secoli di musica. In forma di concerto, “Da Bach a Chiambretti” diventa un recital pianistico guidato dal racconto di Andrea Bacchetti, che accompagna il pubblico attraverso la spiegazione e l’esecuzione musicale dei brani. Quattro secoli di musica, ma anche quattro secoli di storia che il pianoforte di Andrea Bacchetti, conosciuto dal grande pubblico per la collaborazione con Chiambretti in televisione nella trasmissione televisiva Tiki Taka, farà musicalmente scoprire.

Il concerto rientra nella stagione estiva di Innamorati della Musica promossa dall’Associazione avellinese Igor Stravinsky con la direzione artistica della pianista Nadia Testa.

Alla fine del concerto momento conviviale con gli artisti.