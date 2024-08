Altavilla Irpina-Annullata la 44° edizione del Palio dell’Anguria causa pioggia

Nonostante gli ottimi presupposti, la 44° edizione del celebre Palio dell’Anguria di Altavilla Irpina non ha retto alla prova del meteo. Una scrosciante pioggia, infatti, ha bloccato la corsa degli asini durante la seconda batteria eliminatoria. Ben otto comuni hanno dovuto rinunciare alla conclusione della manifestazione.Tuttavia, ciò non ha impedito ai numerosi presenti di godere del corteo rievocativo. La sfilata è stata aperta dai Trombonieri di Monte Castello, seguiti dagli sbandieratori di Altavilla Irpina che, a ritmo di tromba e tamburo, hanno aperto la strada a Costanza di Chiaromonte e Andrea De Capua. I feudatari, sposatisi nel 1395, sono stati impersonati dai giovani altavillesi Francesco Di Troia e Cristiana Tirri. Al loro seguito, diversi volti della storia irpina e altavillese, dai Fraineta ai Carafa passando per i Caracciolo. (Andrea Squittieri)