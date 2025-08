“ACCADDE OGGI”. 3 agosto 1940: inizia il bombardamento su Londra, ha inizio la Battaglia d’Inghilterra

Londra, 3 agosto 1940 – Le sirene d’allarme squarciano il cielo della capitale britannica: inizia il primo bombardamento aereo su Londra da parte della Luftwaffe, l’aviazione militare della Germania nazista. È il preludio di quella che passerà alla storia come la Battaglia d’Inghilterra, uno degli episodi più drammatici e simbolici della Seconda guerra mondiale.

Dopo aver invaso buona parte dell’Europa continentale, Adolf Hitler guarda ora al Regno Unito. Il suo obiettivo è spezzare la resistenza britannica attraverso una campagna aerea distruttiva che prepari l’invasione via mare, mai realizzata, nota come “Operazione Leone Marino”.

L’attacco del 3 agosto segna l’inizio di settimane di bombardamenti sistematici su Londra e altre città britanniche. La Luftwaffe colpisce infrastrutture strategiche, porti, fabbriche, centrali elettriche, ma anche quartieri civili. Le incursioni avvengono di giorno e di notte, portando morte, distruzione e terrore tra la popolazione.

A contrastare l’offensiva nazista è la Royal Air Force (RAF), che combatte strenuamente in inferiorità numerica, ma con grande determinazione. Gli aerei britannici Spitfire e Hurricane diventano il simbolo di una difesa disperata ma eroica. L’intera nazione si stringe intorno al motto lanciato da Winston Churchill:

“Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few”

(“Mai, nel campo dei conflitti umani, così tanti hanno dovuto così tanto a così pochi”).