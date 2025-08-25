“ACCADDE OGGI”. 25 agosto 1991: Michael Schumacher debutta in Formula 1 al Gran Premio del

Il 25 agosto 1991 è una data che rimarrà scolpita nella storia dello sport automobilistico: a Spa-Francorchamps, uno dei circuiti più iconici e complessi del mondo, un giovane pilota tedesco di appena 22 anni, Michael Schumacher, fece il suo esordio in Formula 1.

Un’occasione nata per caso

Schumacher fu chiamato a sostituire Bertrand Gachot, pilota titolare della Jordan-Ford, arrestato pochi giorni prima in Inghilterra. Eddie Jordan decise di puntare su questo giovane talento tedesco che correva nei prototipi e in Formula 3000, ma che non aveva mai disputato una gara di F1.

La scelta si rivelò subito sorprendente: nonostante non conoscesse il tracciato di Spa (se non tramite giri in bicicletta e simulazioni), Schumacher impressionò tutti già nelle qualifiche, piazzandosi 7º in griglia di partenza, davanti al compagno di squadra Andrea De Cesaris e a piloti ben più esperti.

La gara

La domenica, il sogno durò poco: dopo poche centinaia di metri dal via, la frizione della sua Jordan cedette e Schumacher fu costretto al ritiro immediato. Ma il messaggio era già stato lanciato: il paddock della Formula 1 aveva trovato una nuova stella.

L’inizio di una leggenda

Quel debutto, seppur sfortunato in gara, aprì la strada a una carriera straordinaria. Già dal Gran Premio successivo Schumacher fu ingaggiato dalla Benetton, con cui vinse i suoi primi due titoli mondiali (1994 e 1995). Successivamente, con la Ferrari, divenne leggenda assoluta: 7 volte campione del mondo, 91 vittorie, 68 pole position e un’epopea che cambiò per sempre la Formula 1.

L’eredità

A distanza di oltre trent’anni, il debutto di Michael Schumacher a Spa viene ricordato come l’inizio di una delle carriere più gloriose della storia dello sport. Quel giovane sconosciuto arrivato all’ultimo minuto, con il casco verde e i colori della Jordan, mostrò al mondo che stava nascendo un campione destinato a riscrivere la Formula 1.