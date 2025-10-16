“ACCADDE OGGI”. 16 ottobre 1978: Karol Wojtyła diventa Papa Giovanni Paolo II

Dalla Polonia al soglio di Pietro: il primo pontefice non italiano dopo 455 anni che cambiò il volto della Chiesa.

CITTÀ DEL VATICANO — Era il pomeriggio del 16 ottobre 1978 quando, alle 18:44, dalla loggia centrale di San Pietro si levò l’annuncio che avrebbe fatto la storia: “Habemus Papam!”.

Il nuovo Pontefice, il cardinale polacco Karol Józef Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, veniva eletto al termine di uno dei conclavi più brevi e intensi del Novecento, assumendo il nome di Giovanni Paolo II.

La folla, riunita in piazza San Pietro sotto un cielo autunnale, accolse con stupore e commozione la notizia dell’elezione di un papa straniero, il primo non italiano dopo 455 anni, dai tempi di Adriano VI (1522-1523).

Un uomo venuto da lontano

“Se mi sbaglio, mi corrigerete” — disse sorridendo il nuovo Papa nel suo primo saluto ai fedeli, conquistando subito i cuori dei presenti.

Nato a Wadowice, vicino Cracovia, il 18 maggio 1920, Wojtyła aveva vissuto le tragedie del XX secolo: l’occupazione nazista, la guerra e poi il regime comunista in Polonia. Filosofo, poeta e sportivo, aveva maturato una profonda vocazione pastorale e una visione aperta del dialogo tra popoli e religioni.

La sua elezione rappresentò un segnale di speranza per l’Europa dell’Est, ancora divisa dalla Cortina di Ferro, e di rinnovamento per una Chiesa chiamata a confrontarsi con la modernità.

Un pontificato lungo e rivoluzionario

Quello di Giovanni Paolo II sarebbe divenuto uno dei pontificati più lunghi della storia, durato oltre 26 anni.

Wojtyła girò il mondo, compiendo più di 100 viaggi apostolici, incontrando milioni di fedeli e promuovendo instancabilmente i valori della pace, della dignità umana e del dialogo tra le fedi.

Indimenticabili il suo contributo al crollo del comunismo nell’Europa dell’Est, il Giubileo del 2000, e l’attentato del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro, dal quale si salvò miracolosamente.

L’eredità di un Papa del mondo

Giovanni Paolo II è stato proclamato santo il 27 aprile 2014, insieme a Giovanni XXIII, da Papa Francesco.

La sua figura rimane una delle più amate e influenti del Novecento, ponte tra epoche, culture e continenti.

A distanza di 47 anni da quel 16 ottobre 1978, l’immagine del “Papa venuto da lontano” continua a incarnare il messaggio universale di fede, coraggio e libertà che segnò per sempre la storia della Chiesa e del mondo.