Abbigliamento: cosa comprano gli italiani?

Non c’è alcun dubbio come l’Italia, agli occhi del mondo, venga riconosciuto come il paese della “bellezza”, unico in tutto il pianeta per la beltà dei suoi monumenti e siti d’arte, incastonati, non di rado, in paesaggi da lasciare senza fiato. La bellezza dell’Italia, però, non è dovuta solo al proprio infinito patrimonio artistico. Basti pensare, ad esempio, all’ambito culinario, al cibo sano e genuino, la cucina mediterranea che tutto il mondo ci invidia.

Il Belpaese, appellativo tutt’altro che casuale per la nostra nazione, è simbolo di stile, del buon gusto, anche nel campo della moda, dove l’Italia, Milano in primis, è l’emblema dell’intero settore “fashion”. Tutto il mondo, non a torto, ci invidia questo primato. D’altro canto, tutte le tendenze più influenti partono dal nostro paese per poi raggiungere tutti gli angoli del mondo, anche i più sperduti.

Cresce il numero di uomini che cura il proprio stile

Ma come si comportano in tema e quali sono i capi d’abbigliamento preferiti dagli italiani, popolo che, in tema di moda, spesso non guarda certo al portafoglio?. Col passare del tempo, la ricerca costante di migliorare il proprio guardaroba, restare sempre al passo coi tempi e piacere per piacersi, non riguarda solo il genere femminile.

Per accorgerci di questo, basta passare un giorno nelle vie del centro cittadino o in un outlet fashion, dove noteremo, inevitabilmente, come il numero di uomini, seppur inferiore alle presenze femminile, è quintuplicato nel corso del tempo: l’epoca in cui delegava una donna, moglie, madre o amica che sia, è andato in archivio ormai da tempo.

Ed analizzando ancor più in profondità i dati, la differenza “uomo-donna” in ambito fashion si assottiglia ulteriormente se viene preso in considerazione il mondo dello shopping online, dove spesso gli uomini, estremamente più convinti delle loro scelte, si rivolgono per acquistare i propri capi d’abbigliamento, evitando – a detta loro – “inutili” perdite di tempo tra i mille negozi presenti in un outlet o nelle vie del centro.

Il peso dell’e-commerce nel settore della moda, d’altronde, è evidente ormai da svariati anni, grazie, oltre al già citato fattore della “comodità”, a prezzi talvolta più convenienti. Si stima, a tal proposito, che un capo su quattro venga venduto online, grazie alla possibilità, qualora l’indumento fosse difforme rispetto a quanto comprato online, di poterlo restituire senza sostenere alcun onere, ottenendo il rimborso integrale di quanto dovuto.

Donne e uomini, i capi d’abbigliamento più venduti

Tra i capi più venduti, i cari e vecchi jeans, da molti considerati sinonimo di praticità ed eleganza al tempo stesso, svettano tra le preferenze degli italiani, che li indossano in qualsivoglia circostanza informale: dall’uscita con gli amici al posto del lavoro, passando per qualche incontro galante o conoscere una persona dell’altro sesso. Pratico, informale ed essenziale: il jeans ha sempre il suo “perchè”.

Al secondo posto, invece, spiccano gli abiti eleganti del gentilsesso, quelli in grado di rendere più bella ed affascinante una donna. Completi di classe, raffinati, da sfoggiare nelle occasioni più importanti o per qualche incontro galante, cercando di renderlo davvero unico ed indimenticabile.

Al terzo posto, invece, spicca la biancheria intima, con una forte connotazione, per quanto ovvio, a tinte rosa. Le donne sono da sempre estremamente attente nella cura anche di questi capi d’abbigliamento. Una cura, spesso, davvero maniacale, che spazia da indumenti “classici” ad altri, come quelli presenti nel portale Sexomania.it , decisamente più stuzzicanti e raffinati, senza mai scadere nel gusto, vero mantra imprescindibile di qualsiasi donna italiana.

Appena fuori dal podio, invece, troviamo le camicie, di gran lunga il capo d’abbigliamento prediletto dal genere maschile, soprattutto nel comparto dello shopping online. L’offerta della moda italiana, in questo specifico comparto, è davvero ampia e variegata, in grado di soddisfare i gusti e la personalità di qualsiasi uomo.

adsense – Responsive – Post Articolo