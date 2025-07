A Mugnano, il teatro per Enzo D’Apolito: in scena la compagnia Mela di Avella

MUGNANO DEL CARDINALE – Una serata di emozioni, ricordi e passione per il teatro quella andata in scena ieri a Mugnano, dove la compagnia “Mela” di Avella ha portato sul palco uno spettacolo nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo.

Ma oltre all’aspetto artistico, la serata ha avuto un significato ancora più profondo: è stata fortemente voluta per onorare la memoria di Enzo D’Apolito, scomparso oltre dieci anni fa. Una figura indimenticabile per la comunità mugnanese e per tutto il mondo teatrale locale. D’Apolito è stato autore, attore, regista e – soprattutto – un appassionato vero della scena. Il teatro era per lui vita, dedizione, entusiasmo. E il pubblico di ieri sera lo ha sentito, lo ha respirato, lo ha applaudito in ogni battuta, in ogni gesto portato sul palco.

La compagnia Mela non è stata scelta a caso: oltre alla stima e al legame consolidato con gli organizzatori, alcuni dei componenti del gruppo avevano condiviso il palcoscenico con Enzo, in passato, come colleghi e amici. Questo ha reso l’evento ancora più toccante, quasi un ideale passaggio di testimone, un abbraccio postumo attraverso l’arte che lui tanto amava.

La serata, dunque, non è stata soltanto uno spettacolo, ma un atto d’amore, un tributo sincero a chi ha fatto del teatro una missione e ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci insieme.

In un paese che non dimentica chi ha saputo donare bellezza, il nome di Enzo D’Apolito continua a vivere, scena dopo scena.