70° Anniversario dell’Unione degli Istriani: Il Comune di Sirignano Presente con Pellegrino Peluso

Venerdì 29 e sabato 30 novembre si è tenuta a Trieste la celebrazione del 70° anniversario della fondazione dell’*Unione degli Istriani*. Un evento di grande rilevanza, che ha visto la partecipazione di oltre 300 ospiti, tra cui il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, e che ha rappresentato un momento di orgoglio e riflessione sulla storia e i valori della comunità istriano-dalmata.

A rappresentare il Comune di Sirignano è stato il delegato Pellegrino Peluso, presente anche in virtù del protocollo d’intesa firmato lo scorso giugno tra il comune campano e l’*Unione degli Istriani*. Questo accordo sancisce una collaborazione volta a promuovere attività divulgative sul tema delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata, in linea con quanto previsto dalla legge istitutiva del Giorno del Ricordo (Legge 92/2004).

L’Importanza della Collaborazione

Durante l’evento, il coordinatore regionale per la Campania, Giuseppe Sartore, ha sottolineato il valore della presenza di Pellegrino Peluso, dichiarando:

*”Una cerimonia che ci ha riempito di orgoglio, con oltre 300 partecipanti e la presenza del nostro conterraneo, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ha segnato una giornata memorabile. Desidero esprimere un sentito ringraziamento, a nome mio e del Presidente nazionale Massimiliano Lacota, al Consigliere Pellegrino Peluso per aver rappresentato il Comune di Sirignano. La sua presenza testimonia la solida collaborazione e l’amicizia che legano questa comunità al patrimonio culturale istriano-dalmata.”*

Celebrazione e Riflessi sul Futuro

La celebrazione del 70° anniversario dell’*Unione degli Istriani* non è stata solo un’occasione per commemorare la sua lunga storia, ma anche un momento per rafforzare i legami tra le diverse realtà coinvolte. Grazie al protocollo d’intesa siglato a giugno, Sirignano e l’associazione hanno gettato le basi per iniziative future che sensibilizzeranno nuove generazioni su temi storici di grande rilevanza, preservando la memoria delle tragedie legate alle Foibe e all’Esodo giuliano-dalmata.

Una Testimonianza di Valori Condivisi

Il Consigliere Peluso ha portato la testimonianza della vicinanza del Comune di Sirignano ai valori e agli obiettivi dell’*Unione degli Istriani*. Un impegno che dimostra come il ricordo delle vicende storiche possa essere uno strumento potente per promuovere coesione e valori condivisi, fondamentali per costruire un futuro di consapevolezza e rispetto.

Le celebrazioni si sono concluse con grande soddisfazione da parte dei partecipanti, confermando la centralità dell’*Unione degli Istriani* come custode del patrimonio culturale e storico dell’Istria e della Dalmazia.