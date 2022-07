Ventenne accende il barbecue utilizzando l’alcool etilico e rimane ustionato. Questa mattina è morto

E’ morto questa mattina per complicazioni cliniche sopraggiunte il giovane di 20 anni che si era ustionato in varie pari del corpo, ieri sera, a Casoria, mentre accendeva un barbecue con l’alcol. Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l’alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo aveva ustionato. Secondo quanto si e’ appreso successivamente dai Carabinieri, dopo l’incidente il giovane e’ stato trasferito all’ospedale di Frattamaggiore, dove e’ stato intubato. Era quindi previsto il suo trasferimento al Cardarelli, cosa che pero’ non e’ avvenuta perche’ nel frattempo il ragazzo e’ morto.

